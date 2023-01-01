Проект реконструкции ЦУМа в Перми не прошёл экспертизу О планах реновации универмага стало известно год назад Поделиться Твитнуть

Проектная документация на реконструкцию торгового центра по адресу: Пермь, ул. Ленина, 45 (ЦУМ) получила отрицательное заключение негосударственной экспертизы, сообщается в Едином госреестре заключений (ЕГРЗ).

Подготовкой проектной документации занималось ООО «Проектстройсервис». Экспертизу проводило ООО «Национальная экспертная палата». Застройщиком значится АО «Торговый центр на Ленина, 45».

Напомним, в июне прошлого года владелец ЦУМа Александр Кириленко рассказал о планах реновации универмага. Он сообщил, что она коснётся концепции использования площадей, внутреннего и внешнего облика ЦУМа. Также он заявил о намерении сделать на крыше здания смотровую площадку с парком пермского периода и кафе. В декабре московские архитекторы представили проект реновации здания.

Пермский ЦУМ построен в 1964 году. С 1999 года принадлежал группе компаний «ЭКС». В 2021 году объект продали Александру Кириленко — совладельцу ТЦ «Айсберг» и «Айсберг Модерн». Цена сделки могла составить 400-450 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.