Максим Артамонов Московские архитекторы представили проект реновации здания пермского ЦУМа На крыше старейшего торгового объекта может появиться смотровая площадка, ресторан и летний кинотеатр Поделиться Твитнуть

Московское архитектурное бюро VALUE опубликовало проект развития ЦУМа, созданный в партнёрстве с креативным агентством GS TEAM и пермскими представителями творческих индустрий. В его создании примут участие пермские дизайнеры, архитекторы, а также создатели брендов одежды и рестораторы. Главным архитектором проекта реновации стал Влад Александров — в 2019 и 2020 годах он возглавлял фестиваль света «ПРОСВЕТ».

По словам авторов проекта, территориально здание находится на пересечении главных транспортных и смысловых артерий города, но сегодня теряет свою функцию, заложенную почти 60 лет назад. Так родилась концепция реконструкции.

Авторы предлагают вернуть торговому объекту историческое название Универмаг «Пермь» и оригинальную вывеску, ставшую культовой в среде российских дизайнеров. Также вернётся наклонное остекление первого этажа и прозрачные витрины. Фасад станет масштабной интерактивной витриной, которая будет «оживать» по вечерам за счёт режима мультимедиа.

Во дворе будет находиться амфитеатр для проведения мероприятий и спортивная площадка. На крыше — смотровая площадка, ресторан и летний кинотеатр. Зимой эту плоскость займёт каток. Внутри универмаг трансформируется в хаб для пермских брендов и культурных событий. Торговая зона частично перейдёт в формат мобильных pop-up островков. На верхних этажах планируется создание детского образовательного центра, галереи, рабочих пространств и ивент-площадки.

«В результате функциональное назначение здания не будет ограничено лишь шопингом, Универмаг «Пермь» станет многофункциональной площадкой для встреч, образования и проведения культурного досуга. Главная идея под названием «Твой универмаг. Твоя Пермь» — не просто сделать ремонт и вернуть визуальный стиль, а привлечь к реновации локальные креативные команды, которые совместными усилиями создадут новое место силы», - пояснили авторы проекта.

Как рассказал соавтор концепции, основатель агентства GS TEAM Андрей Михайловский, ЦУМ должен преобразиться не извне, а усилиями пермских брендов, которые перепроектируют это место для себя.

«Это станет примером того, что экономику будущего создают молодые предприниматели, которым важно творить в родном городе. Такая современная инфраструктура даст возможность развиваться прогрессивной молодёжи и повысит узнаваемость региона», — отметил Михайловский.

Напомним, в июне этого года владелец ЦУМа Александр Кириленко рассказал о планах по реновации универмага. Он сообщил о том, что она коснётся концепции использования площадей, внутреннего и внешнего облика ЦУМа. Также он заявил о намерении сделать на крыше здания смотровую площадку с парком пермского периода и кафе.

Пермский ЦУМ был построен в 1964 году. С 1999 года принадлежал группе компаний «ЭКС». В 2021 году объект продали Александру Кириленко — совладельцу ТЦ «Айсберг» и «Айсберг Модерн». Цена сделки могла составить 400-450 млн руб.

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