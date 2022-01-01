После реновации на крыше пермского ЦУМа появится смотровая площадка Проект может быть реализован через год Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

Владелец пермского ЦУМа бизнесмен Александр Кириленко заявил о планах реновации торгового центра. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Обновление коснётся концепции использования площадей, внутреннего и внешнего облика, благоустройства. Объект планируют сделать более современным и привлекательным для горожан и туристов, при этом ЦУМ сохранит своё торговое назначение.

По словам Александра Кириленко, после реновации внутреннее пространство ЦУМа будет представлять собой open space (площадь без деления на отдельные магазины), владелец собирается усилить зону фуд-корта (под это направление планируют отдать правое «крыло» здания вдоль Комсомольского проспекта), на цокольном этаже появятся общественные туалеты, а на крыше — смотровая площадка с видом на город, парк пермского периода и кафе.

С внутренней стороны ЦУМа для посетителей обустроят стоянку на 60 машино-мест. А между торговым центром и ЖК Grand House по ул. Петропавловской, 52 появится проезд и тротуар.

Александр Кириленко не уточнил сроки реновации ЦУМа, но отметил, что проект может быть реализован не ранее чем через год.

Пермский ЦУМ был построен в 1964 году. С 1999 года принадлежал группе компаний «ЭКС». В 2021 году объект продали Александру Кириленко — совладельцу ТЦ «Айсберг» и «Айсберг Модерн». Цена сделки могла составить 400-450 млн руб.





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