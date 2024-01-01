Екатерина Артёмова Владелец ЦУМа в Перми собирается реконструировать одну из его пристроек На месте помещения появится дополнительный вход в цоколь торгового центра Поделиться Твитнуть

Визуализация пристройки после капремонта / Проектная документация по обеспечению сохранности ОКН при выполнении капитального ремонта нулевого этажа ЦУМа

АО «Торговый центр на Ленина, 45», управляющее пермским ЦУМом, получило положительное заключение историко-культурной экспертизы на проектную документацию по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (ОКН) при выполнении капитального ремонта нулевого этажа здания. Заключение опубликовано на сайте краевой инспекции по охране ОКН. Как следует из документа, АО собирается реконструировать пристройку к западному фасаду ЦУМа и сделать из неё дополнительный вход в торговый центр.

Пристройка была сооружена при строительстве торгового центра в качестве общественного туалета. Собственник ЦУМа планирует демонтировать внутреннюю и внешнюю стену, оборудовать спуск в подвал, сделать новый наружный проём и установить в нём стеклянную дверь. Также планируется провести перепланировку цокольного этажа, убрать существующие там перегородки и установить новые, стеклянные для размещения торговых галерей.

Вид пристройки сегодня / Проектная документация по обеспечению сохранности ОКН при выполнении капитального ремонта нулевого этажа ЦУМа

Проведение экспертизы потребовалось в связи с тем, что участок проектирования расположен в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательного места «Комсомольский проспект». Эксперт пришёл к выводу, что обеспечение сохранности ОКН при проведении этих работ возможно.

Пермский ЦУМ построен в 1964 году. Ранее объект принадлежал ГК «ЭКС». С 2021 года компанию АО «Торговый центр на Ленина, 45» контролирует предприниматель Александр Кириленко, который является также совладельцем ТЦ «Айсберг» и «Айсберг Модерн». Летом 2022 года бизнесмен сообщал о планах масштабной реновации торгового центра, однако этот проект не прошёл экспертизу.

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