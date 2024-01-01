Пермский пороховой завод попал в обновлённый санкционный список Великобритании Ранее санкции в отношении ППЗ ввели США, Евросоюз и Украина Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Великобритания расширила санкции против России. Как сообщается в официальном пресс-релизе МИД Великобритании, санкционный список пополнился более чем 50 позициями. Новые санкции введены в отношении производителей боеприпасов, предприятий по производству электроники, компаний по продаже алмазов и нефти. Среди предприятий, попавших в обновлённый санкционный список, оказалось, в том числе, ФКП «Пермский пороховой завод».

Включение ППЗ в санкционный список обосновывается тем, что завод производит «боеприпасы, используемые российскими военными в конфликте на Украине». Санкции подразумевают, что у предприятия будут заморожены активы на территории Великобритании, если они есть. Кроме того, британские компании не будут оказывать заводу трастовые услуги.

Пермский пороховой завод — одно из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Основан в 1934 году. Выпускает заряды к комплексам противовоздушной обороны и реактивным системам залпового огня, заряды двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», стартово-разгонные ступени крылатых ракет, заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок, сферические пороха для стрелкового оружия.

Напомним, ранее ППЗ был включён в санкционные списки США, Евросоюза и Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.