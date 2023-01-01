Максим Артамонов Пермский пороховой завод включён в санкционный список Украины Ограничения в отношении предприятия будут действовать 10 лет Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

ФКП «Пермский пороховой завод» попал санкционный список Украины. Санкции в отношении этого оборонного предприятия будут действовать десять лет. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. На обнародованный документ обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Пермский пороховой завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, изделия для комплекса ПРО А-135, заряды двигателей для авиаракет и пр.

С 2006 года завод получил статус федерального казенного предприятия. В конце 2022 года премьер-министра Михаил Мишустин подписал указ, в соответствии с которым 100% акций предприятия находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса в госкорпорацию «Ростех».

























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