Евросоюз включил Пермский пороховой завод в санкционный список Неделю назад санкции против предприятия ввели США Поделиться Твитнуть

Пермский пороховой завод

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 18 декабря, ЕС принял 12-й пакет санкций против России. Документом предусматриваются ограничения против 86 компаний и организаций РФ. В их числе оказался ФКП «Пермский пороховой завод».

ППЗ — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Производит заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.

Также ЭС ввёл персональные ограничения против 61 человека. В этом списке, как обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», значится член Центральной избирательной комиссии Игорь Борисов, родившийся в Перми. По данным ЕС, он отвечал за проведение выборов и референдумов на занятых РФ территориях.

Напомним, неделю назад министерство финансов США добавило ФКП «Пермский пороховой завод» в списки компаний, в отношении которых введены экономические санкции.

Кроме того, в декабре правительство Японии ввело санкции против трёх пермских предприятий: ПАО «Мотовилихинские заводы», «Специальное конструкторское бюро» (входит в МЗ) и завод «Машиностроитель».

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