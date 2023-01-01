Япония внесла в санкционный список оборонные предприятия из Перми Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Правительство Японии ввело санкции против 100 российских предприятий и организаций, в том числе против 57 промышленных оборонных компаний, включая три пермских: ПАО «Мотовилихинские заводы», «Специальное конструкторское бюро» (входит в МЗ), завод «Машиностроитель». Список опубликовал МИД страны.

Также Япония впервые включила в списки компании из третьих стран (Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана), которые, как полагают в Токио, помогали Москве обходить санкции.





Ранее министерство финансов США добавило в списки компаний, в отношении которых введены экономические санкции, ФКП «Пермский пороховой завод». Соответствующие данные были обнародованы на официальном сайте ведомства 12 декабря.

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