Алёна Бронникова Пермский пороховой завод попал в санкционный список США Предприятие является одним из основных в ОПК региона Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Министерство финансов США добавило в списки компаний, в отношении которых введены экономические санкции, ещё одно пермское предприятие. На этот раз ограничения касаются ФКП «Пермский пороховой завод». Соответствующие данные были обнародованы на официальном сайте ведомства 12 декабря.

В целом в список попали более 200 компаний России, Киргизии, Китая, ОАЭ, Таджикистана, Турции и др. Санкции означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан и организаций вести с ними бизнес.

Ранее «Новый компаньон», сообщал, что в мае под санкции США попали три пермские организации: АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро». В сентябре список дополнился «ВСМПО-Ависма» и АО «ОДК-Стар».

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Производит заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.

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