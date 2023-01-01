США ввели санкции против пермского завода «ОДК-Стар»
Минфин страны подозревает авиационное предприятие в связях с иранской компанией
Министерство финансов США добавило в списки компаний, в отношении которых вводятся экономические санкции, три российских предприятия из отрасли авиастроения. В их числе пермское АО «ОДК-Стар». Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Отмечается, что попавшие под рестрикции компании связаны с иранской
государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries
Corporation (HESA).
Помимо пермского завода санкции введены против технического центра
«Дельта-Аэро» и компании «Аэросила».
Как сообщал
«Новый компаньон», в мае под санкции США попали три пермские организации: АО
«Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «Специальное
конструкторское бюро». Предприятия вошли в расширенный список американского министерства
торговли.
АО «ОДК-Стар» – российский центр компетенции в области разработки,
производства и сервисного обслуживания систем топливопитания и управления газотурбинными
двигателями.
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