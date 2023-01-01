США ввели санкции против пермского завода «ОДК-Стар» Минфин страны подозревает авиационное предприятие в связях с иранской компанией Поделиться Твитнуть

На испытательном стенде САУ-8 / фото: ОДК-СТАР

Министерство финансов США добавило в списки компаний, в отношении которых вводятся экономические санкции, три российских предприятия из отрасли авиастроения. В их числе пермское АО «ОДК-Стар». Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Отмечается, что попавшие под рестрикции компании связаны с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

Помимо пермского завода санкции введены против технического центра «Дельта-Аэро» и компании «Аэросила».

Как сообщал «Новый компаньон», в мае под санкции США попали три пермские организации: АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Предприятия вошли в расширенный список американского министерства торговли.

АО «ОДК-Стар» – российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями.

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