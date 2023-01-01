Санкционные списки США и Великобритании расширились за счёт пермских предприятий «Мотовилихинские заводы» попали в оба списка Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Министерство торговли США объявило о новых санкциях против физических и юридических лиц России. В частности, в расширенный санкционный список попали три пермские организации: АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Кроме того, ПАО «Мотовилихинские заводы» также попали в санкционный список Великобритании.

АО «Пермский завод «Машиностроитель» производит дозировочные системы и насосы, узлы авиационных двигателей ПС-90, ПД-14 и ПД-8, оборудование для нефтехимии.

«Мотовилихинские заводы» проектируют и производят специальную технику военного назначения и нефтепромысловое оборудование.

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» входит в «Мотовилихинские заводы» и занимается производством изделий военного назначения.

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