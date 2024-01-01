Алёна Бронникова Квартал с недостроем у Камского моста в Перми планируют вовлечь в оборот Ранее власти планировали застроить его офисными центрами Поделиться Твитнуть

концепция застройки квартала №5 у Камы / фото: "Коммерсант-Прикамье"

В Перми квартал с недостроенным зданием у Камского моста по ул. Окулова, 11 краевые власти намерены вовлечь в хозяйственный оборот. Согласно информации, опубликованной в записке к поправкам в бюджет Пермского края на 2024-2026 годы, для этого планируется увеличить расходы региональной казны.

Сумма затрат составит 14,7 млн руб. В текущем году на участке в квартале № 5, ограниченном улицами Осинская, Попова, Окулова и Монастырская, запланированы работы по демонтажу фундамента недостроенного объекта.

«В целях вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот предлагается предусмотреть расходы краевого бюджета в 2024 году 14,7 млн руб. на снос фундамента объекта незавершённого строительства по ул. Окулова, 11», — сообщается в документе.

Ранее эту территорию, включающую в себя три земельных участка, арендовала обанкротившаяся компания «Авенида» для строительства жилого дома с музеем Пастернака и подземной автостоянкой. В 2017 году краевые власти изъяли эту площадку для размещения на ней оперного театра. Поводом стал тот факт, что за время аренды на площадке был построен только фундамент.

В прошлом году стало известно, что участок может быть застроен высотными офисными зданиями. Краевое минимущества сейчас рассматривает несколько вариантов освоения площадки. В настоящее время установлено предназначение участка под смешанную застройку. Она предусматривает жилищное и офисное строительство.





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