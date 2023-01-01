Максим Артамонов Квартал у Камского моста могут застроить офисными высотками Ранее в этом месте планировалось возвести жилые дома Поделиться Твитнуть

концепция застройки квартала №5 у Камы / фото: "Коммерсант-Прикамье"

В Перми квартал №5 у Камского моста, ограниченный улицами Осинская, Попова, Окулова и Монастырская, может быть застроен высотными офисными зданиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на краевое минимущества. На этой территории планировались развивать многофункциональную застройку, но от этих планов отказались.

Краевое минимущества сейчас рассматривает несколько вариантов освоения площадки, отмечает издание.

В настоящее время установленное предназначение квартала — смешанная застройка. Она предусматривает жилищное и офисное строительство.

Напомним, в декабре 2022 года сообщалось, что квартал № 5 у Коммунального моста в Перми может быть застроен жилыми домами. На заседании регионального градостроительного совета краевые власти даже представили концепцию освоения находящегося в их собственности участка площадью около 2 га.

Территорию предлагалось застроить зданиями в 2, 8, 19, 23 и 30 этажей. Высотность строений будет учитывать находящийся в квартале объект культурного наследия «Пермская соборная мечеть, или Дом купцов Лихачёвых по ул. Окулова, 12». Они включены в перечень объектов культурного наследия Пермского края.

Ранее на участке предлагалось разместить дом с музеем Пастернака, затем новую сцену оперного театра, а потом — трансформаторную подстанцию.

Однако в региональном минимущества также сообщали, что нет установки, что эта территория будет развиваться только в виде жилой застройки: «Главный принцип, которого мы придерживаемся при развитии территорий, — многофункциональность».

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