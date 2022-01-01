Пустующий квартал у Камского моста в Перми могут застроить жильём Раньше на участке собирались строить новую сцену театра оперы и балета Поделиться Твитнуть

концепция застройки квартала №5 у Камы / фото: "Коммерсант-Прикамье"

Квартал № 5 у Коммунального моста в Перми может быть застроен жилыми домами. На заседании регионального градостроительного совета краевые власти представили концепцию освоения находящегося в их собственности участка площадью около 2 га.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», территорию предлагается застроить зданиями в 2, 8, 19, 23 и 30 этажей. Высотность строений будет учитывать находящийся в квартале объект культурного наследия "Пермская соборная мечеть, или Дом купцов Лихачёвых по ул. Окулова, 12", по сообщению «Нового компаньона», включённый в начале года в перечень выявленных объектов культурного наследия Пермского края.

Напомним, ранее на участке предлагалось разместить дом с музеем Пастернака, затем новую сцену оперного театра, а потом — трансформаторную подстанцию.

В региональном минимуществе также сообщили, что «нет установки, что эта территория будет развиваться только в виде жилой застройки. Главный принцип, которого мы придерживаемся при развитии территорий, — многофункциональность». Эскиз будущего квартала не утверждён, он появится в процессе освоения земли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.