Мария Сыропятова Дом купцов Лихачёвых в центре Перми признали объектом культурного наследия Помимо здания, под охрану государства взяты интерьер и планировочные решения Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Окулова, 12

domofoto.ru

Дом купцов Лихачёвых на ул. Окулова, 12 в Перми включён в перечень выявленных объектов культурного наследия Пермского края. Об этом «Новому компаньону» рассказали в краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

«На здание уже распространяются все требования по сохранению объекта культурного наследия», — заявили в инспекции, пояснив, что этому зданию ещё предстоит независимая историко-культурная экспертиза. Она необходима для включения объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«Уже сейчас здание нельзя снести, а любые действия с ним не должны искажать его существующий облик, — пояснил аттестованный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы и в недавнем прошлом начальник краевой инспекции объектов культурного наследия Александр Жуковский. — На небольшом земельном участке в 1,6 тыс. кв. м, где дом Лихачёвых расположен, а также в пешеходной зоне перед ним уже нельзя ничего построить. Если будет принято решение о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия, то в 100-метровой защитной зоне вокруг его территории также будет нельзя возводить капитальные здания».

Архитектор-реставратор, заместитель председателя Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников Геннадий Воженников поддерживает включение в число выявленных объектов культурного наследия дома купцов Лихачёвых:

«Дом весьма любопытный, хотя для своего времени его проект типовой. Интересны и интерьер, и внешний облик, сохранение нашей истории очень важно. Но вместе с тем нужно рассматривать ситуацию в комплексе, чтобы зоны регулирования застройки не изменили инвестиционную привлекательность будущих построек в окружающих кварталах. Формально само выявление объекта культурного наследия уже немного ухудшило инвестиционную привлекательность близлежащих территорий для тех, кто никогда с историческими зданиями не работал. Например, чтобы что-то построить на смежных участках, нужно будет проводить историко-культурную экспертизу, для того чтобы подземные стоянки или сваи, например, не навредили зданию. Это ухудшает жизнь жильцов в этом здании. Для того чтобы его отремонтировать, нужно будет не просто получить средства, а нанять реставрационную мастерскую для разработки проекта реставрации и пройти с проектом платную историко-культурную экспертизу. Поскольку фирма, которая сможет провести ремонт памятника, должна обладать соответствующей лицензией, стоимость проектных работ составит около 3 млн руб.».

«Дом купцов Лихачёвых с воротами» построен во второй половине XIX века. Его фасад выходит на ул. Окулова. В состав объекта культурного наследия входит сам дом, кирпичные ворота и ограда. Двухэтажное кирпичное здание со скатной металлической крышей оформлено лучковыми окнами на первом и втором этажах. Фасад выполнен из кирпичной кладки на известковом растворе в стилистике архитектуры эклектики: венчающий ступенчатый карниз с плитой из природного камня с рядом поребрика и сухариками, а также филёнчатым фризом и парапетными столбиками. Особенностью жилого дома являются фланкирующие и межоконные филёнчатые лопатки, а также междуэтажный карниз с сухариками и дверной проём главного входа в обрамлении штукатурных наличников с «ушками». У здания есть металлический кованый навес, кирпичные арочные ворота и ограда. Внутри здания охраняется также и интерьер, в том числе парадная лестница, перила, балясины, угловые печи, потолочные карнизы, входные двери с деревянной накладкой, а также двупольные двери с бронзовыми накладками и ручками.

Напомним, жилой дом на ул. Окулова, 12 включён распоряжением краевого минимущества в процедуру изъятия имущества у собственников. В 2020–2021 годах жильцы этого дома спорили в суде о выкупной стоимости своих долей и возмещении убытков. В конце августа 2021 года Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск краевого минимущества об изъятии и выкупной стоимости недвижимости жителей дома. При этом, по данным «Нового компаньона», регистрация прав Пермского края на все доли в жилом доме на ул. Окулова, 12 до сих пор не завершена. Иными словами, частично дом находится в собственности Пермского края, частично — физических лиц.

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