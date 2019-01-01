Елена Лодыгина журналист Минимущества через суд изъяло три земельных участка в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края 10 сентября удовлетворил исковые требования краевого министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности к застройщику ООО «Авенида». Судебный процесс длился больше года. Истец требовал изъять у ответчика три земельных участка с объектом незавершённого строительства: на ул. Осинской, 1а, ул. Окулова, 11 и в квартале №5. И выплатить ответчику компенсацию в размере 25,7 млн руб.

В ходе судебного разбирательства Центр оценки Пермской торгово-промышленной палаты провёл экспертизу по определению рыночной стоимости земельных участков и объекта незавершённого строительства. По итогам экспертной оценки суд назначил сумму возмещения в 32,9 млн руб.

ООО «Авенида» получило три земельных участка для строительства жилого комплекса. Однако уже в 2017 году между краевыми и городскими властями и компанией начались споры насчёт площадки у Камского моста для продолжения строительства жилого дома с музеем Пастернака и подземной автостоянкой на участке в квартале №5 (ограничен ул. Окулова, Попова, Осинской и Монастырской). Большая часть этого участка летом 2017 года была передана краевому Управлению капитального строительства под площадку для оперного театра. Поводом для изъятия стал тот факт, что за то время, пока земля была в аренде, на площадке был построен только фундамент. Компания не смогла в суде вернуть часть участка. В 2020 году ООО «Авенида» оказалось в процессе банкротства.

В феврале 2019 года краевое минимущества направило застройщику соглашение об изъятии земельных участков для государственных нужд, компенсация убытков была сформирована на основе экспертного заключения ООО «Промпроект-оценка» в размере 25,7 млн руб. Однако застройщик отказался подписывать соглашение, в связи с чем министерство вынуждено было обратиться в суд.





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