Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь приезжает жюри «Золотой маски» Конкурсный спектакль можно будет посмотреть онлайн Поделиться Твитнуть

Как уже сообщал «Новый компаньон», в этом году театры из российских регионов не участвуют в московских показах фестиваля «Золотая маска». Работы, выдвинутые на Национальную театральную премию, жюри отсматривает на местах.

В числе спектаклей-номинантов – балетный проект Пермского театра оперы и балета «Севагин/Самодуров/Пимонов» (12+), который выдвинут на «Золотую маску» в десяти номинациях. Его конкурсный показ состоится 22 февраля.

Вместе с жюри «Золотой маски» спектакль будут смотреть не только зрители в зале, но и любители балета по всему миру благодаря онлайн-трансляции, которая пройдёт на официальном сайте театра, в группе театра в социальной сети ВКонтакте и на канале театра в YouTube.

Жюри главной театральной премии России прибудет в Пермский театр оперы и балета ещё дважды: 10 апреля будет показана опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (18+), а 13 апреля жюри будет смотреть оперу Верди «Бал-маскарад» (16+).

В Театр-Театр жюри премии приедет в середине апреля: 14 апреля его члены будут смотреть «Сонную Лощину» (12+), а 15 апреля – «Катерину Измайлову» (18+).

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