Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермь приезжает жюри «Золотой маски»
Конкурсный спектакль можно будет посмотреть онлайн
Как уже сообщал «Новый компаньон», в этом году театры из российских регионов не участвуют в московских показах фестиваля «Золотая маска». Работы, выдвинутые на Национальную театральную премию, жюри отсматривает на местах.
В числе спектаклей-номинантов – балетный проект Пермского
театра оперы и балета «Севагин/Самодуров/Пимонов»
(12+), который выдвинут
на «Золотую маску» в десяти номинациях. Его конкурсный показ состоится 22
февраля.
Вместе с жюри «Золотой маски» спектакль будут смотреть не
только зрители в зале, но и любители балета по всему миру благодаря
онлайн-трансляции, которая пройдёт на официальном сайте театра, в группе театра
в социальной сети ВКонтакте и на канале театра в YouTube.
Жюри главной театральной премии России прибудет в Пермский
театр оперы и балета ещё дважды: 10 апреля будет показана опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя
Борода» (18+), а 13 апреля жюри будет смотреть оперу Верди «Бал-маскарад» (16+).
В Театр-Театр жюри премии приедет в середине апреля: 14
апреля его члены будут смотреть «Сонную Лощину» (12+),
а 15 апреля – «Катерину
Измайлову» (18+).
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