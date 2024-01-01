Максим Артамонов Пострадавшие на пожаре в Куеде люди остаются в Центре Склифосовского Три пациента лечатся в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, двое человек, пострадавших на пожаре в Куеде, продолжают лечение в Центре им. Склифосовского.

«Что касается других трёх пациентов, то они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное», — пояснили в ведомстве.

Речь идёт о двух детях и одном взрослом. Они находятся в ГКБ им. Гринберга.

ЧП под Куедой произошло 8 февраля около 22.00. От взрыва и пожара на газопроводе сгорели два жилых дома. Ожоги и отравления угарным газом получили восемь человек, в том числе двое детей семи и 11 лет. Пятеро, включая несовершеннолетних, были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». В прокуратуре взяли на контроль ход его расследования.

Пострадавшим в результате пожара краевые власти пообещали предоставить единовременную материальную помощь. В зависимости от тяжести причинённого вреда здоровью они получат от 300 до 500 тыс. руб. Помимо этого, семьям, получившим ущерб, выплатят по 100 тыс. руб. на покупку товаров первой необходимости. Деньги направят из резервного фонда.

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