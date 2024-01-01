Максим Артамонов Пострадавшим на пожаре в Куеде выплатят компенсации от 300 до 500 тысяч рублей Власти возьмут деньги из резервного фонда Поделиться Твитнуть

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, пострадавшим в результате пожара в Куединском округе выдадут единовременную материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты.

В зависимости от тяжести причинённого вреда здоровью они получат от 300 до 500 тыс. руб.

Помимо этого, семьям, получившим ущерб, выплатят по 100 тыс. руб. на покупку товаров первой необходимости.

Деньги направят из резервного фонда.

«Новый компаньон» обратился в краевой минздрав с просьбой рассказать о состоянии пострадавших. В ведомстве ответили, что с 10 февраля двое тяжело раненых находятся в НИИ Склифософского, им оказывается вся необходимая специализированная помощь.

«Остальные пострадавшие — двое детей и взрослый — получают необходимую помощь в ГКБ им. Гринберга», — отметили в минздраве.

ЧП под Куедой произошло 8 февраля около 22:00. От взрыва и пожара на газопроводе сгорели два жилых дома. Ожоги и отравления угарным газом получили восемь человек, в том числе двое детей семи и 11 лет. Пятеро, включая несовершеннолетних, были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». В прокуратуре взяли на контроль ход его расследования.

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