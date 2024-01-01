Прокуратура начала проверку по факту пожара на газопроводе в Пермском крае И контролирует ход расследования уголовного дела Поделиться Твитнуть

Прокуратурой Куединского района Пермского края организована проверка в связи с крупным пожаром в д. Солодовка Куединского округа Прикамья вечером 8 февраля. Происшествия случилось на магистральном газопроводе, там около 22 час. по местному времени вспыхнул транспортируемый газ. В результате ЧП пострадали жилые дома, а местные жители получили ожоги различной степени тяжести, в том числе дети.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий будет проверено, как на производстве соблюдались требования пожарной и технической безопасности при эксплуатации опасных промобъектов, а в случае выявления нарушений «будут приниматься меры прокурорского реагирования».

Кроме того, в прокуратуре заявили, что контролируют ход расследования уголовного дела, которое правоохранительные органы возбудили по ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

Напомним, в пожаре под Куедой пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Состояние нескольких пострадавших остаётся тяжелым.





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