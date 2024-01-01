Алёна Бронникова Пермь поднялась в рейтинге российских городов по вводу жилья Столица Прикамья заняла 20 место Поделиться Твитнуть

Строительство

Константин Долгановский

Пермь вошла в ТОП-20 рейтинга крупнейших российских городов по вводу жилья. Такие данные приводит РИА Новости.

Площадь строящихся квартир в начале 2024 года в столице Прикамья составила 1,44 кв. м общей площади на одного жителя. Город занял в рейтинге 20 место, обогнав Москву (1,27 кв. м на одного жителя, 30 место) и Санкт-Петербург (1,21 кв. м на одного жителя, 34 место). Лидерами по вводу жилья за 2023 год стали Краснодар (5,12 кв. м), Тюмень (3,44 кв. м), Владивосток (3,39 кв. м) и два города Московской области: Красногорск и Мытищи (3,09 и 2,95 кв. м соответственно). Екатеринбург занял шестое место — 2,47 кв. м на одного жителя. Аутсайдерами оказались Комсомольск-на-Амуре — 0,05 кв. м (98 место), Биробиджан — 0,03 кв. м (99 место) и Мурманск — 0,02 кв. м (100 место).

Рейтинг был составлен из 100 административных центров регионов и других крупнейших городов России. Площадь строящегося жилья в начале 2024 года в многоквартирных домах на душу населения была рассчитана на основе статистики жилищного строительства и численности жителей муниципальных образований на 1 января 2023 года.

По данным агентства, в 2022 году Пермь занимала 23 место в рейтинге. Объём введённого жилья на одного жителя составлял 0,8 кв. м. Общий объём введённого жилья составил составил 825,1 тыс. кв. м.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в январе-декабре 2023 года на территории Пермского края в эксплуатацию было сдано 23 573 квартиры общей площадью 1,92 тыс. кв. м. В январе 2024 года в регионе было введено 165,6 тыс. кв. м жилья, (1112 квартир).

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