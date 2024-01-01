Максим Артамонов В январе этого года в Прикамье сдали в эксплуатацию более 1,1 тысячи квартир Этот показатель ниже, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По данным Пермьстата, в январе этого года на территории Пермского края предприятия и организации, а также индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 1112 квартир общей площадью 165,6 тыс. кв. метров. Это 81,6% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года.

Индивидуальные застройщики за счёт собственных и привлечённых средств ввели в эксплуатацию 165,6 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, что на 24,5% больше, чем в январе 2023 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», за прошлый год на территории региона было сдано в эксплуатацию 23 тыс. 573 квартиры общей площадью 1 млн 927,7 тыс. кв. метров. Это только 97% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года.

При этом индивидуальные застройщики за счёт собственных и привлечённых средств ввели в действие в 2023 году 1 млн 246,8 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. Эти показатели на 2,9% выше аналогичного периода 2022 года.

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