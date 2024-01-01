За 2023 год в Пермском крае построено 1,9 млн квадратных метров жилья Это на 3% меньше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В январе-декабре 2023 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 23 573 квартиры общей площадью 1 млн 927,7 тыс. кв. метров. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным ведомства, это только 97% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года.

Индивидуальные застройщики за счёт собственных и привлечённых средств ввели в действие в 2023 году 1 млн 246,8 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. Это на 2,9% больше, чем в январе-декабре 2022 года.

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров

Добавим, что в декабре 2023 года застройщикам Прикамья удалось существенно нарастить темпы сдачи жилья. За месяц в эксплуатацию было сдано более 5 тыс. квартир общей площадью 408 тыс. кв. метров.

На конец ноября отставание от графика предыдущего года составляло 10,8%.

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