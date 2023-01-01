Ввод жилья в Пермском крае снизился почти на 11% С начала года сдано в эксплуатацию 1,5 млн квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-ноябрь 2023 года на территории Пермского края было сдано в эксплуатацию 17 458 квартир общей площадью 1 млн 519,8 тыс. кв. м. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 10,8%. Об этом сообщает Пермьстат.

В ведомстве добавили, что более миллиона квадратов из общего объёма возвели индивидуальные застройщики. Это на 10,3% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.

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