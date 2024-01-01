Алёна Бронникова Следком изменил статью расследования по уголовному делу экс-сотрудников ПГНИУ В декабре Генпрокуратура вернула дело на дополнительное расследование Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

Следственный комитет выполнил указания Генеральной прокуратуры РФ по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, уголовное преследование по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) прекращено, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Уголовное дело в отношении бывшего ректора вуза Дмитрия Красильникова, бывшего проректора Павла Блуся, начальника отдела контроля ПГНИУ Михаила Мухачёва и экс-сотрудницы Росгвардии Натальи Головановой возбудили через семь месяцев после массового убийства в ПГНИУ, которое совершил бывший студент вуза Тимур Бекмансуров. Сотрудникам была инкриминирована ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц), а Наталье Головановой — ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц). Позже обвинение экс-сотрудникам вуза было представлено в новой редакции по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что обвиняемые не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищённости университета. Согласно постановлению правительства РФ, в учебном заведении должна быть установлена система оповещения на случай вооружённого нападения, но в ПГНИУ она отсутствовала. Зная об этом, Красильников, Блусь и Мухачёв составили документы о соответствии вуза требованиям, а проводившая проверку университета Голованова их подписала.

Когда 20 сентября 2021 года на территории ПГНИУ была открыта стрельба, из-за отсутствия системы оповещения в университете возникла паника. Студенты, пытаясь спастись и не имея указаний на безопасные пути отхода, стали выпрыгивать из окон. В итоге 34 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять человек были убиты.

В начале ноября в СКР сообщали, что расследование завершено и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В декабре надзорный орган не стал утверждать обвинительное заключение и вернул уголовное дело на дополнительное расследование в СКР.

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