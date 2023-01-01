Екатерина Артёмова Дело в отношении экс-сотрудников ПГНИУ вернули на дополнительное расследование Генпрокуратура не согласовала обвинительное заключение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генеральная прокуратура РФ не стала утверждать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова, бывшего проректора вуза Павла Блуся, начальника отдела контроля ПГНИУ Михаила Мухачёва и экс-сотрудницы Росгвардии Натальи Головановой. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, уголовное дело возвращено на дополнительное расследование в СКР.

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников университета и Натальи Головановой было возбуждено спустя семь месяцев после массового убийства в ПГНИУ, которое совершил бывший студент вуза Тимур Бекмансуров. Им была инкриминирована ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что обвиняемые не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищённости университета. Согласно постановлению правительства РФ, в учебном заведении должна быть установлена система оповещения на случай вооружённого нападения, но в ПГНИУ она отсутствовала. Красильников, Блусь и Мухачёв, достоверно зная об этом, составили документы о соответствии вуза требованиям антитеррористической безопасности, а Голованова, проводившая проверку университета, их подписала.

Когда 20 сентября 2021 года на территории ПГНИУ была открыта стрельба, из-за отсутствия системы оповещения в университете возникла паника. Студенты, пытаясь спастись и не имея указаний на безопасные пути отхода, стали выпрыгивать из окон. В итоге 34 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять человек были убиты.

В начале ноября в СКР сообщали, что расследование завершено и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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