Екатерина Артёмова Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников и другие бывшие сотрудники вуза обвиняется в злоупотреблении полномочиями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, бывшего проректора университета Павла Блуся, начальника отдела контроля вуза Михаила Мухачёва, а также сотрудницы Росгвардии Натальи Головановой. Как сообщает пресс-служба СКР, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, уголовное дело было возбуждено спустя семь месяцев после массового убийства в ПГНИУ, которое совершил бывший студент вуза Тимур Бекмансуров. Изначально дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц). Затем стало известно, что обвинение экс-сотрудникам вуза предъявили в новой редакции: им была инкриминирована ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Красильников, Блусь и Мухачёв не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. Согласно постановлению правительства РФ, в учебном заведении должна была быть установлена система оповещения на случай вооружённого нападения, однако в университете функционировала лишь система оповещения о действиях при пожаре. Бывшие сотрудники ПГНИУ, достоверно зная об имеющихся недостатках, составили акт обследования и иные необходимые документы с указанием о соответствии вуза требованиям антитеррористической безопасности, а Голованова, проводившая проверку университета, эти документы подписала.

Когда 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории ПГНИУ, из-за отсутствия системы оповещения и управления эвакуацией при вооружённом нападении в университете возникла паника. Студенты, пытаясь спастись, в спешке покидали учебные корпуса и, не имея указаний на безопасные пути отхода, были вынуждены, рискуя жизнью и здоровьем, выпрыгивать из окон. Несоблюдение требований антитеррористической защищённости повлекло тяжкие последствия, а именно убийство пяти человек и причинение телесных повреждений различной степени тяжести 34 лицам.

В ходе осуществления надзора за расследованием данного уголовного дела Генпрокуратура РФ неоднократно высказывала мнение о том, что действия руководства университета и сотрудницы Росгвардии не образуют состав инкриминируемого им преступления, поскольку жертвы пострадали непосредственно от умышленных действий Бекмансурова. «Однако собранными в ходе следствия доказательствами, в том числе проведённой ситуационной экспертизой подтверждается, что при наличии соответствующей системы оповещения у находившихся в университете людей, ставших жертвами вооружённого нападения, имелась бы реальная возможность укрыться в безопасном месте», — пояснили в СКР.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Также СКР направил в Минобрнауки РФ и Росгвардию представления о необходимости соблюдения нормативных требований антитеррористической защищённости в учебных учреждениях.

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