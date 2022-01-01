Ректору ПГНИУ вменяют в вину не сработавшую при теракте систему оповещения По версии следствия, ещё до ЧП в сентябре 2021 года руководитель вуза знал, что она не функционирует Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

Стали известны претензии Следственного комитета России к руководству ПГНИУ. Расследование уголовного дела в отношении сотрудников университета и Росгвардии связано с нарушением требований антитеррористической защищённости вуза. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как рассказал изданию источник в СКР, ещё в 2018 году будущий ректор ПГНИУ, а тогда проректор по стратегическому развитию Дмитрий Красильников и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова подписали акт о соответствии вузовской системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при совершении террористического акта необходимым требованиям. На самом же деле в части помещений университета система даже не устанавливалась, а значит была неработоспособной. И Красильников, и Голованова, считает следствие, об этом знали.

Позже о соответствии объекта антитеррористическим требованиям отчитались проректор Павел Блусь и начальник отдела Михаил Мухачёв.

То, что СОУЭ не функционирует, стало известно после массового убийства в ПГНИУ в сентябре 2021 года. Позже свидетели и пострадавшие говорили на допросах, что никаких звуковых сигналов они не слышали. В результате при нападении Тимура Бекмансурова на кампус работники университета, студенты и случайно оказавшиеся там люди не смогли вовремя покинуть опасное место.

Напомним, следственные органы СКР по факту нападения на ПГНИУ возбудили новое уголовное дело. Его фигурантами стали ректор вуза Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь, зампредседателя антикоррупционной комиссии Михаил Мухачёв и сотрудник Росгвардии Наталья Голованова.

Им инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц), а Наталье Головановой — ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

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