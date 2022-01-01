Ректор ПГНИУ и его первый заместитель стали фигурантами нового уголовного дела о стрельбе в вузе Расследование может быть связано с нарушениями в организации охраны университета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После массового убийства в ПГНИУ следственные органы СКР возбудили новое уголовное дело. Его фигурантами стали ректор вуза Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь, зампредседателя антикоррупционной комиссии Михаил Мухачев и некая Наталья Голованова.

Им инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц), а Наталье Головановой — ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Об этом сообщают источники «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, расследование может быть связано с нарушениями в организации охраны, а также работы системы оповещения и управления эвакуацией на территории университетского кампуса.

Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в Пермский классический университет с ружьём и убил шесть человек, более 40 пострадали.

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