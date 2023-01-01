Бывших руководителей ПГНИУ обвинили в злоупотреблении полномочиями Уголовное дело было возбуждено после расстрела в кампусе в 2021 году Поделиться Твитнуть

Следственные органы ГСУ СКР начали процедуру ознакомления бывших должностных лиц Пермского госуниверситета (ПГНИУ) с материалами уголовного дела. Оно было возбуждено спустя семь месяцев после массового убийства, которое совершил бывший студент вуза Тимур Бекмансуров.

Напомним, сначала дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). А его фигурантами стали на то время ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, проректор Павел Блусь, начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев и офицер Росгвардии Наталья Голованова.

Но, как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», сейчас обвинение экс-сотрудникам вуза предъявлено в новой редакции. Якобы им теперь инкриминируется ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). При этом источники издания не смогли уточнить окончательный круг обвиняемых.

Согласно УПК, после ознакомления фигурантов с материалами дела и составления обвинительного заключения оно направляется в Генпрокуратуру РФ. По итогам проверки надзорный орган может направить дело в суд или вернуть на дополнительное расследование.

Добавим, что изначально дело в отношении руководителей вуза строилось на оценке работоспособности системы оповещения управления и эвакуацией (СОУЭ) в кампусе ПГНИУ. Якобы на момент ЧП система не работала, а фигуранты в разное время были членами комиссии, которая осматривала кампус перед каждым учебным годом. Они подписывали акты обследования и не отражали в нём сведения о проблемах с СОУЭ.

Как поясняют эксперты, привлечение к ответственности по ст. 285 УК РФ предполагает доказывание наличия у фигурантов корыстной или иной личной заинтересованности. При этом не обязательно финансовой.

Часть 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Красильников покинул пост ректора университета в конце января 2023 года по состоянию здоровья. Вслед за ним из вуза ушёл Павел Блусь.

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