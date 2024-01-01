В Перми комиссия по внешнему виду новостроек одобрила проект ЖК у площади Карла Маркса Теперь девелопер сможет получить разрешение на строительство Поделиться Твитнуть

Проект застройки территории. Пресс-служба Министерства имущества Пермского края

Пермская городская комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика (АГО) одобрила проект строительства жилого комплекса в Свердловском районе у площади Карла Маркса. В квартале, ограниченном улицами Сибирской, Белинского и 25 Октября, предполагается строительство дома с переменной этажностью: 7, 9 и 16 этажей. Площадь застройки составит 28,3 тыс. кв. м.

Комиссия отметила уместность цветовых и архитектурных решений. Предложенный вариант застройки похвалили за современное стилистическое решение с использованием природных цветов – серые и коричневые оттенки. В проекте также предусмотрена эксплуатируемая кровля, на которой разместится зона отдыха, детские и спортивные площадки.

Администрация Перми

Теперь застройщик может подать документы в министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края для получения разрешения на строительство.

Напомним, проект этого нового ЖК в конце 2022 года представило ООО «Сибирский квартал». В марте 2023 года правительство Пермского края утвердило документацию по планировке территории. 29 декабря 2023 года выдано положительное заключение экспертизы на проект.

Администрация Перми

Комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика (АГО) объекта капитального строительства на территории Перми создана осенью 2023 года. Она рассматривает разделы проектной документации объектов капстроительства: проверяет соответствие схем объёмно-планировочных и архитектурных решений требованиям АГО, выдаёт заключения о соответствии или несоответствии облика зданий требованиям градостроительного регламента Правил землепользования и застройки. Председателем комиссии назначен первый заместитель начальника ДГА — главный архитектор Дмитрий Лапшин.





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