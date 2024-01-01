Максим Артамонов Экс-депутат Пермской думы Сергей Медведев написал на бывших коллег заявление в следком Он оспаривает лишение мандата и требует привлечь к уголовной ответственности виновных лиц Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева в соцсети ВКонтакте

Бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с заявлением о преступлении. Об этом «Новому компаньону» сообщил сам опальный парламентарий.

В своём обращении (есть в распоряжении редакции) он написал, что 23 января этого года Пермская городская дума приняла незаконное, на взгляд Медведева, решение о досрочном прекращении его полномочий депутата.

Как ранее писал «Новый компаньон» , на январской пленарке руководитель фракции КПРФ гордуме Илья Власов доложил, что поступило личное заявление Медведева о выходе из фракции, одобренное краевым комитетом партии, однако это, как утверждает сам Медведев, не соответствует действительности, потому что никакого заявления он не писал.

«Мною никогда не подписывалось такое заявление. Я никогда не подавал такого заявления ни в Краевой комитет КПРФ по Пермскому краю, ни в Пермскую городскую думу. Таким образом, в отношении меня совершены преступления, ответственность за которые предусмотрена частями 1 и 5 статьи 327 УК РФ, а именно "подделка официального документа и использование заведомо подложного документа", а также частью 1 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог" и частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации "Халатность", выразившаяся в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним», — говорится в заявлении политика.

В связи с этими обстоятельствами Сергей Медведев попросил СК зарегистрировать его заявление о преступлении в соответствии со ст. 141, 144 и 145 УПК РФ в Книге учета сообщений о преступлениях, провести по нему доследственную проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Как прокомментировал «Новому компаньону» юрист Артём Файзулин, Следственный комитет должен в установленные законом сроки (по ч.1 ст. 144 УПК — трое суток, но срок может быть продлён по ходатайству следователя) провести проверку и. скорее всего, откажет в возбуждении уголовного дела, потому что здесь нет состава преступления ни по одной из указанных статей.

Файзулин отметил, что если Сергей Медведев хотел побороться с этим решением во внесудебном порядке, надо было писать обращение в прокуратуру, а не заявление в СК.

«По-хорошему, надо было обращаться в суд с административным иском о незаконности решения думы о прекращении его полномочий», — отметил юрист.

«Новый компаньон» направил в Следственный комитет официальный запрос.

Напомним, сейчас в отношении Сергея Медведева заведено дело по административной статье. Оно будет рассматриваться в Мотовилихинском районном суде Перми.

Медведеву вменяют ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Дело было заведено из-за поста Медведева ВКонтакте, который он опубликовал в конце прошлого года. Депутат раскритиковал российскую спецоперацию. В январе этого года он покинул пределы РФ и высказался по поводу лишения его мандата.

На пленарном заседании Пермской городской думы 23 января его исключили из фракции и лишили депутатства якобы на основе личного заявления, подачу которого Медведев отрицает. Сам бывший депутат находится за пределами России и планирует оспаривать законность лишения его депутатского статуса.

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