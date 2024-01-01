Максим Артамонов Суд над экс-депутатом Сергеем Медведевым начнётся в Перми 7 марта Дело поступило в Мотовилихинский районный суд Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева ВКонтакте

Материалы дела в отношении бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Медведева поступили в Мотовилихинский районный суд Перми, об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

Дело будет рассматривать судья Юлия Долгих. Заседание назначено на 7 марта.

Напомним, на заседании Ленинского районного суда по делу Медведева, которое состоялось 9 февраля, было принято решение передать материалы в Мотовилихинский суд по месту регистрации экс-депутата.

Сергею Медведеву вменяют ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Дело было заведено из-за поста Медведева ВКонтакте, который он опубликовал в конце прошлого года. Депутат раскритиковал российскую спецоперацию. В январе этого года он покинул пределы РФ и высказался по поводу лишения его мандата.

На пленарном заседании Пермской городской думы 23 января его исключили из фракции и лишили депутатства якобы на основе личного заявления, подачу которого Медведев отрицает. Сам бывший депутат находится за пределами России и планирует оспаривать законность лишения его депутатского статуса.

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