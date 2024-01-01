Максим Артамонов В Перми дело в отношении экс-депутата Сергея Медведева передадут в Мотовилихинский суд Его обвиняют в мелком хулиганстве из-за поста против СВО Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева ВКонтакте

Сегодня в Ленинском районном суде Перми состоялось заседание по делу в отношении бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Медведева. Заседание провела судья Наталья Полтавченко.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе суда, дело будет направлено по подсудности в Мотовихинский районный суд — по месту прописки Медведева. Изначально материалы дела поступили в Ленинский районный суд из отдела полиции №6, который находится в этом районе.

«Сейчас есть 10 дней на обжалование решения. Если жалоб не поступит, то в течение трёх дней материалы отправят в Мотовилихинский районный суд Перми», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, экс-депутату Пермской городской думы Сергею Медведеву вменяют ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Дело было заведено из-за поста Медведева ВКонтакте, который он опубликовал в конце прошлого года. Депутат раскритиковал российскую спецоперацию. В январе этого года он покинул пределы РФ и высказался по поводу лишения его мандата.

На пленарном заседании Пермской городской думы 23 января его исключили из фракции и лишили депутатства якобы на основе личного заявления, подачу которого Медведев отрицает.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.