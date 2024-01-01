Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Венский фестиваль отменил концерт Теодора Курентзиса по требованию украинцев Ранее были отменены все концерты дирижёра в венском Концертхаусе Поделиться Твитнуть

В Вене по требованию украинцев отменили концерт Теодора Курентзиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческий портал iefimerida.gr.

Курентзис со штутгартским оркестром SWR должен был исполнить на фестивале в Вене «Военный реквием» Бенджамина Бриттена. Выступление планировалось на 12 июня в Бургтеатре, однако было отменено по требованию украинского дирижёра Оксаны Лынив. Согласно программе фестиваля, украинка Лынив 2 июня дирижирует Киевским симфоническим оркестром в реквиеме «Бабий Яр» соотечественника Евгения Станковича.

Как пишет портал, новый директор Венского фестиваля Мило Рау планировал два концерта на тему войны: один — оркестра SWR под управлением Курентзиса, а второй — Киевского симфонического оркестра под управлением Лынив, но украинка выразила недовольство участием своего греко-российского коллеги. В ходе дискуссий стало понятно, что проведение обоих концертов в рамках одного фестиваля невозможно, заявили организаторы.

Рау отметил, что фестиваль уважает желание Лынив не появляться вместе с Курентзисом. «К сожалению, это означает, что нет другого выхода, кроме как отменить запланированный концерт под руководством Теодора Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста», — цитирует портал слова директора фестиваля.

По словам Рау, не только Лынив, но и многие другие украинские музыканты также отказались выступать на фестивале.

В то же время, на прошлой неделе организатор заявлял австрийскому информационному агентству ARA, что Венский фестиваль «был бы слабым и трусливым учреждением», если бы не обсуждал приглашение Курентзиса, пишет издание.

Ранее Теодор Курентзис уже принимал участие в фестивале, в том числе в прошлом году.

Это далеко не первый кризис во взаимоотношениях Курентзиса с австрийскими концертно-фестивальными институциями. Так, в текущем сезоне впервые были отменены все его концерты в венском Концертхаусе, с которым дирижёра связывало многолетнее сотрудничество.

Тем не менее, интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер сохраняет намерение провести концерты Теодора Курентзиса и его оркестра Utopia на фестивале этого года.

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