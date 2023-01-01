Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодору Курентзису отказали от Концертхауса В сезоне 2023/24 его концертов в Вене не будет Поделиться Твитнуть

Венский Концертхаус, который на протяжении ряда лет активно сотрудничал с Теодором Курентзисом, прерывает эти отношения. Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвящённой планам концертной площадки на сезон 2023/24.

Новость активно обсуждают австрийские СМИ, такие как Der Standart, Kleine Zeitung, Kurier.

Интендант Концертхауса Маттиас Наске сообщил прессе, что сотрудничество с дирижёром «ставится на паузу» до тех пор, пока Курентзис не выскажется определённо по поводу российско-украинского конфликта.

Выступления дирижёра на Венском музыкальном фестивале в июне 2023 года будут последними на нынешнем этапе сотрудничества.

Руководство Зальцбургского фестиваля придерживается иного мнения. Интендант Маркус Хинтехойзер в ответ на запрос Kleine Zeitung сообщил, что не видит причин менять своё уважительное отношение к дирижёру и прекращать сотрудничество с ним.

На Зальцбургском фестивале 2023 года Курентзис и его новый международный оркестр Utopia выступят с концертным исполнением «Королевы индейцев» Пёрселла и Мессой до минор Моцарта.

Ранее сообщалось, что Австрийская курия искусств выступила с предложением наградить Курентзиса своим почётным знаком.

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