Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Теодору Курентзису отказали от Концертхауса
В сезоне 2023/24 его концертов в Вене не будет
Венский Концертхаус, который на протяжении ряда лет активно сотрудничал с Теодором Курентзисом, прерывает эти отношения. Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвящённой планам концертной площадки на сезон 2023/24.
Новость активно обсуждают австрийские СМИ, такие как Der Standart, Kleine Zeitung, Kurier.
Интендант Концертхауса Маттиас Наске сообщил прессе, что
сотрудничество с дирижёром «ставится на паузу» до тех пор, пока Курентзис не
выскажется определённо по поводу российско-украинского конфликта.
Выступления
дирижёра на Венском музыкальном фестивале в июне 2023 года будут последними на
нынешнем этапе сотрудничества.
Руководство Зальцбургского фестиваля придерживается иного
мнения. Интендант Маркус Хинтехойзер в ответ на запрос Kleine Zeitung сообщил, что не видит
причин менять своё уважительное отношение к дирижёру и прекращать
сотрудничество с ним.
На Зальцбургском фестивале 2023 года Курентзис и его новый
международный оркестр Utopia выступят
с концертным исполнением «Королевы индейцев» Пёрселла и Мессой до минор
Моцарта.
Ранее сообщалось, что Австрийская курия искусств выступила с предложением
наградить Курентзиса своим почётным знаком.
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