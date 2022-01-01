Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис снова будет участвовать в Зальцбургском фестивале Без Надежды Павловой тоже не обойдётся Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Руководство Зальцбургского фестиваля 10 декабря объявило программу летнего фестиваля 2023 года. Общим девизом события выбрана фраза из «Гамлета»: «Распалась связь времён».

Несмотря на распад всеобщих связей, в Зальцбурге по-прежнему выступает много русских артистов. Так, Даниил Трифонов сыграет сольный концерт с произведениями Чайковского, Шумана, Моцарта, Равеля и Скрябина, а в новой постановке «Макбета» Верди главные партии исполняют Владислав Сулимский и Асмик Григорян.

Не обойдётся фестиваль и без художественного руководителя Дягилевского фестиваля в Перми Теодора Курентзиса, который с 2017 года стал практически резидентом события. Правда, в этот раз он не участвует в оперных постановках и не привозит с собой свой коллектив MusicAeterna.

Курентзис представит зальцбургской публике свой новый проект — международный оркестр и хор Utopia, которые выступят с концертным исполнением «Королевы индейцев» Генри Пёрселла. Состав певцов абсолютно новый. Пермякам знаком лишь контртенор Андрей Немзер, но он в пермской постановке «Королевы индейцев» (18 +) участия не принимал. В качестве хормейстеров «Утопии» обозначены Виталий Полонский и Евгений Воробьёв — оба успели побывать главными хормейстерами Пермского театра оперы и балета. Представления состоятся 31 июля и 2 августа.

А 7 и 8 августа коллектив выступит с другой программой — будет исполнена Месса до минор Вольфганга Амадея Моцарта. Партию первого сопрано исполнит солистка Пермской оперы Надежда Павлова.

Если кому-то из пермских меломанов удастся выбраться нынче летом в Зальцбург, у них будет шанс встретить и других старинных знакомых, которые в лучшие годы выступали в Перми, таких как скрипачка Патриция Копачинская, певец Андре Шуэн или ансамбль современной музыки Klangforum Wien.

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