Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший худрук Пермской оперы основал новый оркестр Теодор Курентзис снова взялся воплотить в жизнь «Утопию» Поделиться Твитнуть

Теодор Курентзис

Александра Муравьёва

Теодор Курентзис приступил к реализации нового международного проекта: он основал оркестр под названием Utopia, в котором не будет постоянного состава музыкантов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте дирижёра и было активно растиражировано в западных СМИ и социальных сетях.

На сайте говорится:

«Utopia — это новый международный оркестр, который хочет собрать лучших музыкантов со всего мира. По своей сути это идеалистическая попытка найти такой подход к созданию музыки, который позволяет достичь внутренней сущности музыкального текста».

Теодор Курентзис отвергает версию о том, что новый проект появился в ответ на трудности, возникшие у MusicAeterna в связи с «отменой» русской культуры на Западе. По его словам, это давняя, многолетняя идея — создать оркестр, который будет «заточен» под идеальное звучание каждого исполняемого произведения: в зависимости от того, что нужно будет сыграть, на проект будут собираться наиболее подходящие исполнители.

Теодор Курентзис:

— Это не только моя мечта. Это идея, которую давно вынашивает множество музыкантов со всех уголков мира: объединить людей общей музыкальной идеологией, чтобы бескомпромиссно творить то, что рождает наше музыкальное воображение. Это попытка выйти за рамки респектабельных институций, которые, будучи благословенными, в то же время оказываются проклятыми, обречёнными на создание того, что можно назвать неким стандартизированным интернациональным звучанием. Мы вступаем в экспериментальную область поиска идеального звука с искусными музыкантами, которые все жаждут этого.

Первое, что страдает от глобализации, — это близость. Трепет, сплочённость и самоотверженность, о которых я говорю, скорее можно найти в творчестве отдельного музыканта или небольшого коллектива. Эту индивидуальность и камерность мы хотим внести в звучание большого симфонического концерта. Поэтому мы откажемся от всего, что знали раньше, и совершим прыжок.

Конечно, это утопическая идея. Утопия — это то, что невозможно, и именно это нас и привлекает — делать невозможное. Мечты сбываются только тогда, когда мы снимаем запрет на невозможное.

Utopia — это свободный оркестр, основанный на временном объединении музыкантов со всего мира. Состав оркестра будет меняться в зависимости от инструментов, указанных в партитуре каждого исполняемого произведения. В первом проекте примут участие 112 музыкантов из 28 стран: Армении, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Китая, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Израиля, Италии, Японии, Казахстана, Нидерландов, Португалии, Румынии, России, Сербии, Испании, Швейцарии, Турции, Великобритании, Украины, США и Венесуэлы.

Проект финансируется за счёт доходов от концертной деятельности, а также поддерживается фондом Kunst und Kultur DM Privatstiftung и различными европейскими меценатами. Utopia не имеет постоянного «местожительства». Чтобы представить свою первую программу, музыканты соберутся в Люксембургской филармонии, где проведут полноценный цикл репетиций, после чего отправятся на гастроли.

Первое выступление коллектива состоится 4 октября в Люксембурге. В программе — «Жар-птица» Игоря Стравинского и произведения Мориса Равеля. Далее гастрольный маршрут Utopia пройдёт через Гамбург, Вену и Берлин.

По информации «Нового компаньона», руководитель оркестра не планирует активно привлекать в новый проект музыкантов из MusicAeterna. Планы Курентзиса с его прежним коллективом тоже обширны. Новый сезон оркестр открывает 4 сентября в концертном зале «Зарядье» в Москве с «итальянскими» произведениями Чайковского, после чего у него состоится ещё несколько концертов на московских площадках. В ноябре у коллектива запланированы европейские гастроли, а в декабре — проект «Дягилев+» в Перми.

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