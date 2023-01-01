Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис может получить австрийскую государственную награду В то же время он по-прежнему подвергается критике Поделиться Твитнуть

Австрийская «Курия искусств» (Die Kurie der Kunst) выступила с предложением наградить дирижёра Теодора Курентзиса «Австрийским почётным знаком в области науки и искусства» (Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst). Об этом 9 марта сообщила венская газета Kurier.

Эта награда делает её обладателя членом вышеупомянутой Курии — особого корпуса деятелей науки и культуры, в который входит 18 австрийцев и столько же иностранных граждан, внёсших особый вклад в науку и культуру Австрии. В настоящее время среди членов Курии значатся кинорежиссёр Михаэль Ханеке, театральный режиссёр и художник Марина Абрамович, писатель Мишель Уэльбек, композитор Арво Пярт и другие мировые величины в области культуры и науки.

Обычно почётный знак присуждает австрийское министерство культуры, спорта и социальной помощи, однако обозреватель Kurier считает, что из-за неоднозначного отношения к Курентзису и продолжающейся критики в его адрес из-за его связей с банком ВТБ и другими российскими олигархическими структурами в этом случае решение будет принимать федеральный президент Австрии.

Наградной знак представляет собой мальтийский крест красной эмали, на который наложен более узкий мальтийский крест белой эмали, при этом красный крест как бы выступает из-под белого. В центре креста золотой медальон, окаймлённый лавровым венком с надписью «Litteris et artibus» в три строки.

Художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми Теодор Курентзис с 2017 года является резидентом Зальцбургского фестиваля в Австрии. Его выступление планируется и в нынешнем году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.