Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис выступит на музыкальном фестивале в Вене Продолжаются концерты нового коллектива Utopia Поделиться Твитнуть

Фото Александры Муравьёвой

На сайте венского Концертхауса появилась программа 40-го международного музыкального фестиваля, который пройдёт в июне нынешнего года. Кроме прочих выдающихся музыкантов, таких как ансамбль современной музыки Klangforum Wien, известный пермякам по Дягилевскому фестивалю 2019 года, квартет Hagen, пианист Даниил Трифонов, конечно же, Венский филармонический оркестр и другие, в фестивале примет участие новый интернациональный оркестр Utopia и его создатель Теодор Курентзис.

Коллектив дважды — 9 и 11 июня — исполнит в Концертхаусе Третью симфонию Малера, а 10 июня ансамбль солистов оркестра выступит с камерным концертом, программа которого ещё не объявлена.

Судя по всему, именно занятостью Теодора Курентзиса с интернациональным коллективом объясняется перенос сроков проведения Дягилевского фестиваля в Перми с середины на конец июня.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что Теодор Курентзис выдвигается на высокую государственную награду Австрии.





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