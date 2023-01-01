Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис снова выступит в Зальцбурге Опубликована программа Зальцбургского фестиваля 2024 года Поделиться Твитнуть

фото: фестиваль "Дягилев+"

Объявлена программа и дан старт продаже билетов на летний Зальцбургский фестиваль. Интендант Маркус Хинтерхойзер выполняет свои обещания: в программе события снова есть несколько выступлений Теодора Курентзиса и его международного коллектива Utopia.

Прежде всего, будет возобновлена опера Моцарта «Дон Жуан» в постановке Теодора Курентзиса и режиссёра Ромео Кастеллуччи. Премьера спектакля прошла на фестивале 2021 года, однако из-за ковидных ограничений её увидело не так много зрителей. Как и в версии 2021 года, в роли Донны Анны выступит солистка Пермской оперы Надежда Павлова.

Запланировано шесть показов постановки в июле и августе.

Кроме того, 19 июля оркестр и хор Utopia исполнят «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Среди солистов — работавший в Перми контртенор Андрей Немзер.

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