Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Интендант Зальцбургского фестиваля подтвердил желание работать с Теодором Курентзисом
Ранее сотрудничество с музыкантом прервал Венский концертхаус
Накануне открытия Зальцбургского фестиваля его интендант Маркус Хинтерхойзер дал большое интервью BR-klassik, в котором, в частности, рассказывает об отношениях с российскими резидентами фестиваля.
Хинтерхойзер ещё раз подтвердил готовность и желание
сотрудничать с Теодором Курентзисом:
«Курентзис выступит
здесь. Я сталкиваюсь с этой проблемой с 1 марта прошлого года. Я не личный
адвокат Курентзиса, но я представляю – и хочу воспользоваться этим
обстоятельством – культурную институцию. Культура буквально призывает
дифференцировать. Моральное высокомерие мне действительно не нравится. Я
понимаю, что есть некоторые вопросы к Курентзису. Их можно задать и другим
людям, в других областях. Но я с трудом сдерживаюсь, когда слышу эти псевдоморальные императивы, я чувствую в себе своего рода сопротивление.
…В настоящее время мы
живём в обществе, которое постоянно вмешивается во всё и вся, и постоянно
возмущено всем и вся, и требует санкций, если что-то не соответствует его
моральным стандартам. Чем бы этот моральный стандарт ни был».
(Перевод
для телеграм-канала «Оперного балета»)
Зальцбургский фестиваль 2023 года идёт с 20 июля. Теодор
Курентзис выступит на
нём со своим международным оркестром Utopia. Будут исполнены опера Пёрселла
«Королева индейцев» в концертном варианте и Месса до минор Моцарта. В Мессе в
качестве солистки выступит звезда Пермской оперы Надежда Павлова.
Маркус Хинтерхойзер – большой поклонник творчества Теодора
Курентзиса и начал сотрудничать с ним с момента назначения на должность
интенданта Зальцбургского фестиваля. Он даже побывал в Перми на
Дягилевском фестивале, где выступил в качестве пианиста.
Ранее сотрудничество с Теодором Курентзисом прервал Венский
концертхаус.
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