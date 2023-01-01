Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Интендант Зальцбургского фестиваля подтвердил желание работать с Теодором Курентзисом Ранее сотрудничество с музыкантом прервал Венский концертхаус Поделиться Твитнуть

Накануне открытия Зальцбургского фестиваля его интендант Маркус Хинтерхойзер дал большое интервью BR-klassik, в котором, в частности, рассказывает об отношениях с российскими резидентами фестиваля.

Хинтерхойзер ещё раз подтвердил готовность и желание сотрудничать с Теодором Курентзисом:

«Курентзис выступит здесь. Я сталкиваюсь с этой проблемой с 1 марта прошлого года. Я не личный адвокат Курентзиса, но я представляю – и хочу воспользоваться этим обстоятельством – культурную институцию. Культура буквально призывает дифференцировать. Моральное высокомерие мне действительно не нравится. Я понимаю, что есть некоторые вопросы к Курентзису. Их можно задать и другим людям, в других областях. Но я с трудом сдерживаюсь, когда слышу эти псевдоморальные императивы, я чувствую в себе своего рода сопротивление.

…В настоящее время мы живём в обществе, которое постоянно вмешивается во всё и вся, и постоянно возмущено всем и вся, и требует санкций, если что-то не соответствует его моральным стандартам. Чем бы этот моральный стандарт ни был».

(Перевод для телеграм-канала «Оперного балета»)

Зальцбургский фестиваль 2023 года идёт с 20 июля. Теодор Курентзис выступит на нём со своим международным оркестром Utopia. Будут исполнены опера Пёрселла «Королева индейцев» в концертном варианте и Месса до минор Моцарта. В Мессе в качестве солистки выступит звезда Пермской оперы Надежда Павлова.

Маркус Хинтерхойзер – большой поклонник творчества Теодора Курентзиса и начал сотрудничать с ним с момента назначения на должность интенданта Зальцбургского фестиваля. Он даже побывал в Перми на Дягилевском фестивале, где выступил в качестве пианиста.

Ранее сотрудничество с Теодором Курентзисом прервал Венский концертхаус.

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