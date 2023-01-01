Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Удивляет каждый год Как менялся Дягилевский фестиваль на протяжении 20 лет Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

«Удиви меня!» — считается, что именно этого требовал Сергей Дягилев от творческих людей. Фестиваль имени великого импресарио, проходящий в Перми с 2003 года, каждый раз выполняет это пожелание.

В 1987 году группа энтузиастов начала проводить в Перми дягилевские события — научные Дягилевские чтения, выставки, концерты. Среди инициаторов были директор Пермской художественной галереи Надежда Беляева, председатель общества любителей балета «Арабеск» Евгений Субботин, директор школы №11 (в наши дни — Дягилевская гимназия) Раиса Зобачева и искусствовед из Екатеринбурга Сергей Голынец. В 1988 году в рамках Дягилевских чтений впервые состоялся конкурс артистов балета «Арабеск», а с 2003 года начал проходить международный фестиваль, который изначально назывался «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж».

Вспомним очень кратко историю этого явления, так изменившего культурный пейзаж Перми.

2003

Инициатор проведения и художественный руководитель фестиваля — Георгий Исаакян, директор фестиваля — Олег Левенков. Почётными гостями были Майя Плисецкая, Родион Щедрин и президент Международного совета танца при ЮНЕСКО Милорад Мискович. Программа открытия состояла из трёх балетов, знаменующих разные этапы деятельности Дягилева: от «Шопенианы» до «Аполлона Мусагета». Для исполнения последнего из Мариинского театра прибыли восемь ведущих танцовщиков, среди которых был юный худенький Слава Самодуров. В рамках фестиваля состоялась одна из самых громких пермских премьер «эпохи Исаакяна» — «Лолита» Родиона Щедрина.

2005

Из архива «ИД Компаньон»

Первоначально фестиваль проходил раз в два года, по нечётным годам: он чередовался с балетным «Арабеском», который проходит по чётным. Важной чертой «Дягилевских сезонов» была мультижанровость: в программе были и выставки, и кино, и даже модные дефиле. Второй «выпуск» фестиваля отличался разнообразием международного участия и явным балетным уклоном. Среди прочих в программе фестиваля были фестиваль кино Нидерландов, концерт музыки современных финских композиторов, концерт органиста собора Святого Петра в Ватикане Джанкарло Пароди, опера-балет A More Perfect Union (США) и совершенно незабываемый современный японский балет.

2007

Из архива «ИД Компаньон»

Главным событием третьих «Дягилевских сезонов» стала установка памятника Сергею Дягилеву в актовом зале гимназии №11, для чего в здании пришлось разбирать крышу. Почётными гостями фестиваля были Белла Ахмадулина и Борис Мессерер; их позвали просто в гости, но Белла Ахатовна заявила, что она не может оставить пермяков без своего выступления, и в программу фестиваля срочно была добавлена поэтическая встреча — поэтесса провела её абсолютно бесплатно и больше часа терпеливо раздавала автографы.

2009

Это был самый масштабный фестиваль «исаакяновской поры»: впервые в Перми состоялись гастроли Большого театра с двумя одноактными балетами — «Комната наверху» Туайлы Тарп и «Русские сезоны» Алексея Ратманского на музыку Леонида Десятникова. Сам Десятников присутствовал в качестве гостя. В концертной программе были сплошные встречи противоположностей: «Джаз плюс этно», «Перкуссия и лютня»… Подобные кроссоверы были фирменной «фишкой» исаакяновских «Дягилевских сезонов».

2011 — переходный год

Художественным руководителем фестиваля был всё ещё Георгий Исаакян, а вот художественным руководителем Пермского театра оперы и балета уже стал Теодор Курентзис, который со свойственной ему настойчивостью перекраивал фестивальную программу. Результат не блистал: фестиваль уже потерял многое из того, что полюбилось зрителям, но ещё не приобрёл новых «изюминок». Главным событием должна была стать мировая премьера оперы Георга фон Альбрехта «Отче наш», но гораздо более сильными музыкальными впечатлениями стали первое в Перми исполнение «Квартета на конец времени» Оливье Мессиана и мировая премьера концерта для саксофонов с оркестром Александра Чайковского.

2012

Из архива «ИД Компаньон»

Перейдя в руки Теодора Курентзиса, событие сменило название и формат — стало просто Дягилевским фестивалем и начало проходить ежегодно. Появились «фирменные» форматы «теодоровского разлива»: впервые состоялся ночной концерт пиано-гала в зале Дягилевской гимназии, а на концерт закрытия впервые собрался фестивальный оркестр (musicAeterna, усиленная известными инструменталистами), который выступил с произведениями Стравинского, Брамса и Прокофьева. Самой запоминающейся премьерой стал «Геревень» современного композитора Валерия Николаева, написанный по заказу фестиваля для того же состава, что и «Свадебка» Стравинского.

2013

Главным событием стала премьера «Ромео и Джульетты» Прокофьева в хореографии Кеннета Макмиллана, сопровождавшаяся грандиозной выставкой в Пермской художественной галерее. В концертной программе самым запоминающимся стало выступление фестивального хора, собранного по тому же принципу, что и фестивальный оркестр. Исполняли Хоровой концерт Альфреда Шнитке. «Главная сенсация» фестивальной программы, увы, не удалась: показ мультимедийного спектакля Ромео Кастеллуччи был испорчен техническими неполадками.

2014

Это был один из самых роскошных Дягилевских фестивалей! Кроме пиано-гала состоялся ещё и скрипичный гала с участием Патриции Копачинской, которая к тому же выступила в качестве солистки в симфоническом концерте. На сцене Пермского театра оперы и балета выступил мадридский Teatro Real с одним из самых нашумевших своих проектов — C(h)oeurs Алана Плателя, а в Органном зале вокальный цикл Франца Шуберта Winterreise в трактовке Ганса Цендера был исполнен под видео пермского режиссёра Алексея Романова. На закрытии фестивальный оркестр исполнил Третью симфонию Густава Малера, дав начало малеровской традиции внутри традиции дягилевской.

2015

Павел Семянников

Ещё один грандиозный фестиваль! Достаточно напомнить, что его участником стал балет Акрама Хана со своей знаменитой постановкой Kaash. Сенсацией театральной программы стали «Вакханки» — спектакль «Электротеатра Станиславский» в постановке Теодороса Терзопулоса, показанный в павильоне «Пермской ярмарки» на специально возведённой сцене. Впервые в Пермь прибыл Маркус Хинтерхойзер, уже назначенный интендантом Зальцбургского фестиваля, но ещё не вступивший в должность. Он выступил как пианист с произведениями своего любимого автора — Галины Уствольской. На закрытии фестивальный оркестр играл Пятую симфонию Малера.

2016

Фото: Люси Янш

Череда грандиозных фестивалей продолжается. От Акрама Хана эстафету принял ещё один мировой лидер современного балета — Сиди Ларби Шеркауи с потрясающим «Фавном» по мотивам знаменитого фокинского балета из «Русских сезонов» Сергея Дягилева; но гораздо более нашумевшей стала пермская премьера — «та самая» «Травиата» в постановке Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса с Надеждой Павловой в главной роли. В Перми впервые выступил с концертом Люка Дебарг, а фестивальный оркестр — 140 музыкантов, один к одному подобранных Теодором Курентзисом, — на закрытии исполнил Шестую «Трагическую» симфонию Малера.

Это был последний фестиваль Олега Романовича Левенкова. В августе его не стало. С тех пор фигура директора фестиваля уже не играла такой важной роли: она стала скорее технической, чем творческой. Вместе с Левенковым ушли важные составляющие Дягилевских фестивалей прошлых лет — научный симпозиум и издательская программа.

2017

«Мы сами себе задали такую планку, которую очень трудно будет удержать, — признавался в 2016 году Марк де Мони, генеральный продюсер фестиваля. — Следующий фестиваль надо сделать… по крайней мере не хуже». Это намерение было выполнено. Было много отличной музыки, самой разнообразной: от XIII века до написанной буквально вчера, от могучей оркестровой до лирической вокальной, от азербайджанской до индийской, от тончайшей хоровой до стильной ансамблевой и ещё много самой разной — 40 часов живой музыки. Главной премьерой стали одноактные балеты Стравинского в постановке трёх современных хореографов — Вячеслава Самодурова, Владимира Варнавы и Алексея Мирошниченко. Впервые прошли концерты на рассвете в Пермской художественной галерее, а Теодор Курентзис предъявил публике свой именной парфюм.

2018

Антон Завьялов

Это, конечно, год «Жанны на костре» в постановке Курентзиса и Ромео Кастеллуччи — второй после «Травиаты» незабываемой фестивальной премьеры. В целом в программе было шесть российских премьер и две мировые: «Буковинские песнопения» Леонида Десятникова и «Камилла» Алексея Ретинского. Прозвучало 77 часов музыки, было продано 14 тыс. билетов. Впервые в качестве фестивальной площадки был задействован завод Шпагина: в бывшем цехе №5 прозвучала Четвёртая симфония Малера в исполнении фестивального оркестра; впервые в Перми состоялся иммерсивный спектакль — Remote Perm немецкой группы Rimini Protokoll, который дал старт бешеной моде на спектакли-бродилки. Было много зарубежного театра: Робер Лепаж, Ромео Кастеллуччи, Алан Платель и Мередит Монк в одной фестивальной афише, и где!.. В Перми! — такого не было ни до, ни, увы, после. Труппа Плателя C de la B выступила со спектаклем Nicht schlafen — «Не спать!», название которого стало новым девизом фестиваля, поскольку его расписание год от года всё больше сдвигается в сторону ночных событий.

2019 — самый драматичный год в истории фестиваля

Павел Антонов

Слух о скором уходе Курентзиса из Перми висел над всеми фестивальными событиями, да и в целом ощущалось наступление проблем и сложностей. Театральная программа выглядела как-то бедновато — особенно по сравнению с предыдущим фееричным годом. Было одно крупное театральное событие, зато какое! «Старик и море» Анатолия Васильева с Аллой Демидовой. Даже если бы за все годы в программе был лишь один этот спектакль, фестиваль можно было бы считать состоявшимся. Фестивальный оркестр на сей раз выступил не на закрытии, а на открытии — исполнили Девятую симфонию Малера.

2020 — год без Дягилевского фестиваля

Ковид плюс бесконечные утрясания отношений между руководством Пермского края и покинувшим Пермский театр оперы и балета Курентзисом… Фестиваль не состоялся. Зато в декабре впервые прошёл трёхдневный рождественский мини-фестиваль «Дягилев+», который стал отныне ежегодным.

2021

Андрей Чунтомов

В программе долгожданного, вернувшегося после перерыва фестиваля наряду с концертами был и спектакль — балетная дилогия труппы Peeping Tom из Бельгии. И это были, пожалуй, единственные зарубежные участники, прорвавшиеся в Пермь через ковидные барьеры. Фестиваль радовал привычными и любимыми форматами — ночными пиано-гала и рассветными концертами в Пермской галерее. Были и утраты: Курентзис решительно разорвал отношения с Пермским театром оперы и балета, и симфонические вечера проходили в ДК им. Солдатова, не было и привычного клуба-шатра в театральном сквере — он переехал на территорию завода Шпагина.

Произошли важные организационные изменения: был создан Дягилевский фонд, который стал отныне вместо Театра оперы и балета заниматься организацией фестивалей, а также должен был руководить реконструкцией одного из зданий завода Шпагина — «Литера А» и превращением его в Дом музыки.

Именно в «Литере А» прошли главные события зимнего проекта «Дягилев+»: концерт открытия с произведениями Стравинского и огромный перформанс «Посвящение Бодлеру», вызвавший самую неоднозначную реакцию.

2022

Гюнай Мусаева

Говоря о фестивале прошлого года, приходится вспоминать о том, чего не было: не было сольных концертов — рециталов и лидерабендов, поскольку не нашлось достойных солистов внутри России, а приезды из-за границы уже максимально усложнились. По этой же причине не было инструментальных ночных гала. Тем не менее фестиваль состоялся, как всегда, стал бесспорным главным культурным событием года и утвердил новый центральный формат — специально поставленный музыкальный спектакль на сцене Дома музыки, бывшего цеха «Литера А» завода Шпагина. В том году это была De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времён») Карла Орфа в постановке Теодора Курентзиса и режиссёра Анны Гусевой, с которой у маэстро, как мы сегодня знаем, отношения не только творческие, но и близкие личные.

«Дягилев+» в прошедшем году тоже прошёл, и в его программе «Мистерию» показали на бис.

2023

Марина Дмитриева

Фестиваль нынешнего года будет, судя по всему, похож на предыдущий, но он «усилен», поскольку входит в число флагманских событий юбилея Перми. В нём действительно очень много событий — в основном перформансов (этот жанр занимает всё более широкую нишу в фестивальном теле) и концертов. Будет целых две специальных оперных постановки и целых пять рассветных концертов в галерее — наверное, последних в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Поживём — увидим.

Фестивальный клуб Дягилевского фестиваля

В 2015 году впервые параллельно с основным фестивалем свою программу представил Фестивальный клуб. С тех пор он стал неотъемлемой и очень важной составляющей Дягилевского фестиваля, ведь в клубе можно посмотреть отличные концерты, спектакли и перформансы, встретиться с деятелями искусств, приезжающими на фестиваль, причём абсолютно бесплатно.

Второй год подряд (с 2022 года) Фестивальный клуб базируется в частной филармонии «Триумф», и второй год его программу курирует пермский режиссёр, номинант «Золотой маски» Александр Шумилин.

Александр Шумилин, режиссёр:

— Идеология клубной программы 2023 года — соединение несоединимого, контакт искусства с городской средой. В этом году посетители клуба смогут увидеть такие редкости, как ночной концерт камерного ансамбля Île Thélème (18+) и спектакль театрального центра «Космос» (Тюмень) «Аэлита. Инвентаризация» (18+). Большинство событий пройдёт в разных пространствах Старокирпичного переулка.

Кроме того, по словам куратора, в программе — перформансы в постановке самого Шумилина: балет на трамвайных рельсах, медитация на колесе обозрения и другие. Также, по традиции, будут утренние распевки, лекции, творческие встречи и, конечно, бесплатные трансляции событий основной фестивальной программы. Будут работать книжный магазин и сувенирная лавка, а художник Бога Эдилян представит экспозицию работ пермских художников, которые можно будет приобрести.

Образовательная программа Дягилевского фестиваля

В 2016 году в рамках фестиваля впервые прошла образовательная программа, которая пользуется огромной популярностью у публики и профессионалов. Её бессменный куратор — музыковед Анна Фефелова. Не первый год программу поддерживает «Метафракс Групп», делая акцент на события Women in Art — специального образовательного проекта для женщин — профессионалов в музыкальной сфере.

Мария Коновалова, директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп»:

— Уже шестой год мы поддерживаем образовательную программу фестиваля. Именно образовательное и просветительское направления в искусстве — в фокусе меценатских инициатив «Метафракс Групп». Уникальность программы Women in Art в том, что она ориентирована на женщин редких профессий в искусстве. Результаты превосходят ожидания: по итогам программы появилось уже несколько экспериментальных постановок.

В образовательной программе нынешнего года — «Лаборатория исторически информированного исполнительства» для вокалистов и студентов — исполнителей на скрипке, флейте, виолончели, фаготе, лютне или гитаре; RE — авторский проект композитора Алексея Ретинского, посвящённый тому, как современные авторы слышат музыку прошлых эпох и взаимодействуют с ней; «Начало» — специальная программа для педагогов фортепиано в детских музыкальных школах; «Музыка твоими глазами» — курс для подростков 12—16 лет: участники программы смогут посещать репетиции, общаться с музыкантами и композиторами и снять собственные видеокомпозиции на музыку «Персефоны» Стравинского; Women in Art: скрипачки и кларнетистки — выпускницы программы прошлого года — представят на фестивале инструментально-хореографический перформанс.

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