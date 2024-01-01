Автомобильные пробки в Перми достигли 9 баллов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автомобильные пробки в Перми во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встал Комсомольский проспект, ул. Ленина, ул. Сибирская, ул. Куйбышева, ул. Герое Хасана, ул. Чкалова, ул. Уральская, ул. Васильева.

Серьёзные затруднения наблюдаются на ул. Попова, дамбе Чкалова-Стахановская, шоссе Космонавтов, ул. Столбовой, ул. Карпинского, ул. Советской Армии, ул. Мира, ул. Стахановской, ул. Подлесной, ул. Малкова, ул. Боровой, ул. Дзержинского, ул. Островского, ул. КИМ, ул. 1905 года и др.

Трамваи №11 следуют по ул Ленина вместо ул. Революции из-за неполадок на линии. Повсеместно задержки в расписании движения автобусов и трамваев. В Гортрансе просят ориентироваться на расписание в режиме реального времени на сайте map.gortransperm.ru.

Напомним, сегодня утром в Перми были зафиксированы 10-баллные пробки. Их вызвал рекордной интенсивности снегопад. Власти признали, что не справляются с уборкой, поскольку штат дорожных служб укомплектован только на 51%.

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