Алёна Бронникова Дорожные службы в Перми укомплектованы кадрами на 51% Техническая оснащённость стопроцентная Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 13 февраля прошёл сильный снегопад, за два часа утром выпало почти 10 см снега. Об этом на заседании комитета краевого законодательного собрания по развитию инфраструктуры сообщил министр транспорта Сергей Вешняков.

«Сегодня была сильнейшая выпадка — практически 10 см выпало за два утренних часа. Работа была интенсивная, пересменка была задержана, и техника так же продолжает активно работать. В первую очередь — это прометание, расширение, обработка противогололёдными материалами», — рассказал он.

Он также отметил, что ситуация по содержанию дорог в Пермском крае удовлетворительна. Дорожникам удалось обеспечить безопасное и бесперебойное движение автортранспорта и пешеходов. За зиму, по словам главы ведомства, коллапсов не было. В части уборки снега в центрально-планировочном районе Перми есть проблема уборки парковочных карманов, которая часто бывает затруднена из-за оставленных там на время уборки машин.

По словам вице-премьера правительства Пермского края Андрея Алякринского, по сравнению с 2023 годом Перми выпало на 30% осадков больше, чем в прошлом году. Все снежные полигоны, которые организованы на сегодняшний день в городе, заполнены снегом.

Отвечая на вопросы депутатов он отметил, что работы ведутся без задержек, иначе ситуация на дорогах бы ухудшилась.

«Краевая дорожная служба на сегодняшний день укомплектована техникой на 100%, кадрами — на 51%. Да, есть проблема. Но я думаю, что у всех подрядных организаций, кадровый голод есть. У нас он составляет, по сути, на сегодня 49%. Мы это признаём», — сказал вице-премьер.

Советник губернатора по строительству Павел Черепанов добавил, что накануне губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал соответствующие поручения о целенаправленной подготовке кадров.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ночь на 13 февраля в регионе количество осадков выпало в полтора-два раза больше, чем ожидалось. В Перми в час пик образовались 10-балльные автомобильные пробки. Высота снежного покрова повсеместно достигла новых максимумов сезона. В Кудымкаре сугробы выросли до 88 см, в Перми — 67 см.





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