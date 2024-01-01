В Пермском крае ночью прошёл сильный снегопад Высота снежного покрова достигла новых максимумов сезона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ночь на 13 февраля прошёл сильный снегопад, количество осадков оказалось в полтора-два раза больше, чем ожидалось. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Так, по данным на 8 часов утра, в Чёрмозе выпало 12 мм, что является третью месячной нормы осадков, в Кочёво — 10 мм, в Губахе, Косе, Кудымкаре и Чердыни — по 9 мм, в Березниках, Бисере и Гайнах — по 6 мм.

В Перми выпало 5 мм осадков, но интенсивность была очень высокой — столько снега навалило всего за три часа: с 5 до 8 час. В результате в городе в час пик образовались 10-балльные автомобильные пробки.

Дальность видимости в аэропорту Большое Савино снижалась до 700 м.

Высота снежного покрова в Пермском крае повсеместно достигла новых максимумов сезона. В Кудымкаре сугробы выросли до 88 см, что близко к максимуму зимы 2023 года (93 см на 10 марта). В Перми пока отмечено 67 см, и это всего на 3 см меньше прошлогоднего сезонного максимума 9 марта.

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