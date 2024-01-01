В Перми зафиксированы 10-балльные пробки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автомобильное движение утром 13 февраля оказалось парализованным сразу в нескольких районах Перми. По данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуации присвоено максимальное значение — 10 баллов, что означает «город стоит». Причиной всему стал сильный снегопад высокой интенсивности: в Перми 5 мм осадков выпало всего за три часа.

Практически отсутствует движение на участках ул. Соликамской, ул. Карпинского и ул. Столбовой (на отрезке от Стахановского кольца до ш. Космонавтов), ул. Леонова, бульвара Гагарина в районе Средней дамбы.

Также проблемы с движением есть на ш. Космонавтов, в районе Центрального рынка, на Стахановской дамбе, улицах Малкова, Попова, Плеханова, Крисанова, Мехоношина, Комсомольском проспекте.

В Гортрансе информируют об опозданиях в движении общественного транспорта: автобусы отстают от графиков на 20 минут.

По данным Яндекса, в городе также зафиксированы несколько дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники ГИБДД Пермского края рекомендуют водителям в период высокой загруженности улиц по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.