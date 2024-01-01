Алёна Бронникова В Прикамье участники СВО смогут получать бесплатную юридическую помощь Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

В Перми 15 февраля состоится очередное пленарное заседание регионального парламента. В повестку вошли законопроекты о бесплатной юридической помощи, увеличении дополнительных выплат для студентов целевого набора, а также об утверждении нового руководителя Контрольно-счётной палаты Пермского края.

В январе в первом чтении депутаты поддержали проект закона о расширении перечня льготных категорий жителей, кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи. Документом предлагалось добавить в список одиноких отцов, воспитывающих детей в возрасте до трёх лет.

В ходе доработки профильный комитет предложил предоставить такую возможность военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, принимавшим участие в СВО, а также их семьям. Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил, что эта мера дополнит существующую систему федеральных и региональных мер поддержки участников спецоперации.

«Практика показывает, что многим из них сегодня требуется помощь при оформлении документов, связанных с получением социальной поддержки, трудоустройством и решением ряда других бытовых, но значимых вопросов. Участники СВО на законодательном уровне имеют право на получение льгот. Было бы в корне неправильно обременять их дополнительными издержками на юридические услуги из-за сложностей бюрократических процедур», — сообщил он.

Во втором чтении также будет рассмотрен законопроект об увеличении дополнительных выплат студентам медицинских вузов, заключивших договор о целевом обучении. После вступления решения в силу студенты, обучающиеся по программе специалитета, будут получать 8 тыс. руб. в первый семестр обучения и 14 тыс. — во второй семестр каждого учебного года. Ординаторам будут выплачивать по 28 тыс. руб. в первый семестр и 49 тыс. руб. — во второй семестр каждого учебного года.

Кроме того, в четверг будет принято решение о назначении Александра Белых на должность председателя КСП региона. Ранее он прошёл собеседование в Счётной палате РФ и получил рекомендацию для утверждения. Соответствующее заключение региональный парламент получил на прошлой неделе. Действующий глава ведомства Геннадий Тушнолобов покинет свой пост после окончания срока полномочий в феврале в связи с достижением предельного возраста для госслужащих.

Руководитель ГУ МВД РФ по Пермскому краю Александр Щеглов выступит с докладом по итогам 2023 года. Министр информационного развития Пётр Шиловских представит промежуточные итоги развития инфраструктуры связи.





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