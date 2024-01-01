Алёна Бронникова В Прикамье отцы-одиночки смогут бесплатно получать юридическую помощь Краевой парламент поддержал инициативу ЛДПР Поделиться Твитнуть

В Пермском крае расширят перечень льготных категорий жителей, кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи. Депутаты законодательного собрания региона поддержали на пленарном заседании 25 января инициативу фракции ЛДПР.

Законопроект был внесён на рассмотрение краевого парламента руководителем партии Олегом Постниковым в ноябре. Документом предлагается добавить в число льготных категорий граждан, которые могут получать бесплатную юридическую помощь, также одиноких отцов, воспитывающих детей в возрасте до трёх лет.

Как отметил Постников, решение было принято в связи с формулировкой действующего закона. Он учитывает потребность в юридической помощи матерей-одиночек, а об отцах не содержится никакой информации. Это нарушает их права и законные интересы, которые предусмотрены трудовым кодексом РФ.

Ранее инициатива была поддержана губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. На заседании краевой парламент рассмотрел вопрос в первом чтении. Депутаты посчитали, что законопроект является важным и актуальным. Во втором чтении его рассмотрят в следующем месяце.

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