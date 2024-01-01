Нового председателя КСП в Пермском крае назначат 15 февраля Вопрос внесён в повестку ближайшего заседания краевого парламента Поделиться Твитнуть

В четверг, 15 февраля, в Законодательном собрании Пермского края будет обсуждаться проект постановления о назначении Александра Белых на должность председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Об этом сообщает Telegram-канал краевого парламента.

Ранее Белых прошёл собеседование в Счётной палате РФ и получил рекомендацию для утверждения. Соответствующее заключение региональный парламент получил на прошлой неделе. Как отмечал спикер Валерий Сухих, депутаты будут рассматривать вопрос с учётом решения Федеральной Счётной палаты.

Кандидатуру Александра Белых на должность руководителя КСП региона в ноябре прошлого года предложил губернатор Дмитрий Махонин.

Напомним, действующий председатель КСП Пермского края Геннадий Тушнолобов, возглавляющий палату с февраля 2018 года, покинет свой пост после окончания срока полномочий в феврале в связи с достижением предельного возраста для госслужащих.

Александр Белых служил в прокуратуре с 1993-го по 2016 год. С 2009-го по 2015 год он был прокурором Пермского края. С июня 2015 года он назначен на должность начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.

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